Óliver listo para lanzar

MEXICALI, Baja California(GH)

Óliver Pérez, experimentado lanzador de los Tomateros de Culiacán, se declaró listo para la postemporada, después de no haber tenido acción en los más recientes juegos.



"Cada vez me estoy sintiendo mejor, prácticamente no había tenido participación en ningún juego pero estoy trabajando para cuando me necesiten en estos playoffs", confesó.



Para el ligamayorista es fundamental pensar compromiso tras compromiso, pues cualquier desatención o pensamiento a futuro puede salir muy caro.



"La primera serie contra Charros fue muy difícil y esta contra Águilas no es la excepción, tenemos que pensar juego tras juego, no podemos plantearnos la posibilidad de ganar cuatro al hilo, tenemos que ir día tras día", aclaró.



El pelotero tiene más de 15 años en el mejor beisbol del mundo y a su parecer, los sinaloenses tienen todo para poder ser campeones.



"Veo a un equipo con mucha hambre de triunfo, siempre es importante tener un plantel equilibrado, con jóvenes y gente de experiencia para hacer un gran trabajo y triunfar, que es lo que todos queremos", aseguró.