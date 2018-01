Fue una ilusión

MORELIA, MICHOACÁN()

La Monarquía le puso un "estate quieto" al Puebla y se llevó la victoria 1-0 anoche en el Morelos, en el arranque de la Jornada 2 de la Liga MX.



Al conjunto purépecha le bastó una genialidad de Diego Valdés para doblegar a la Franja que la semana pasada le pegó al campeón, y llegar cuatro unidades, que los coloca en los primeros puestos del certamen.



La visita solamente tuvo una oportunidad frente al arco de Sebastián Sosa en los primeros minutos del encuentro por parte de Francisco Acuña, pero el arquero uruguayo achicó de gran forma para mantener el 0-0.



Tras media hora de poca actividad de peligro, donde lo mejor había sido un remate de Raúl Ruidíaz a la humanidad de Moisés Muñoz, el chileno Valdés recibió fuera del área, con el control se perfiló rumbo a la meta y una vez mano a mano con el arquero, le dejó el esférico a merced del peruano que marcó su primera diana del torneo, al 36’.



El Puebla no sofocó, intentó manejar la pelota pero por poco se veía con una desventaja más amplia por un descuido que dejó a Ruidíaz mano a mano con Muñoz, pero fue derribado dentro del área aunque el central no marcó la pena máxima.



Los Xolos no sufrieron en su presentación en el Caliente y salieron con los tres puntos.



Al cuadro fronterizo le bastó una solitaria anotación de Luis Chávez, en la que Marcelo Parvero tuvo mucho que ver, para vencer 1-0 al Necaxa y seguir con buen paso en el arranque del Clausura 2018.