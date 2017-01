Williams y Barnes comandan triunfo de Mavericks en México

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

Sólo el reloj pudo frenar a Devin Booker en el último cuarto.



Por fortuna para los Mavericks de Dallas.



Booker anotó 28 de sus 39 puntos en el cuarto periodo pero no pudo coronar la remontada y los Suns de Phoenix cayeron 113-108 en el primero de dos juegos como local en tres días en la Arena Ciudad de México.



Deron Williams anotó 23 puntos y Harrison Barnes aportó otros 22 para encabezar a seis jugadores de Dallas con doble dígito.



Con su victoria, los Mavericks pusieron fin a una racha de tres derrotas.



Pero fue Booker, de madre mexico-estadounidense, quien conquistó el corazón de los mexicanos con un inspirador esfuerzo en el último periodo en el que consiguió 28 de los 32 puntos de su equipo, incluyendo cinco de seis intentos desde la zona de tres puntos.



Por los Suns, que perdieron por quinta ocasión en sus últimos cinco partidos, Tyson Chandler finalizó con 14 puntos y 19 rebotes, mientras que Marquese Chriss terminó con 13 puntos, pero solo dos después del primer cuarto.



Phoenix su quinto partido seguido y no ha ganado en ninguno de sus cuatro viajes al sur de la frontera.



“Estamos en un punto crítico de la temporada, todos los juegos cuentan en este momento y necesitamos sacar victoria”, dijo Booker, de 20 años.



“Realmente tenemos un equipo joven y nos han puesto a prueba, pero tenemos a un entrenador que confía y cree en nosotros”.



Los Mavericks, que consiguieron apenas su tercer triunfo en los últimos nueve encuentros, se valieron de una racha crucial de 17-4 para iniciar la segunda mitad en la que Williams aportó ocho puntos, incluyendo dos triples para comandar la ofensiva decisiva.



Wesley Matthews terminó con 18 puntos, incluyendo cuatro triples, y Dirk Nowitzki terminó con 18 unidades, incluyendo tres de sus cinco intentos de tres puntos.



“Por fin estamos saludables por completo. A mí me falta un poquito para estar al 100%”, reconoció el puertorriqueño José Juan Barea.



“Pero este es un equipo que nunca se rinde hasta el final. No empezamos bien la temporada, pero los técnicos y los jugadores vamos a seguir trabajando. Ya con todo el mundo saludable podemos hacer más daño”.



Ambos equipos tuvieron éxito desde la zona de triples.



Los Mavericks consiguieron 15 de 34 canastas de tres puntos (44,1 incluyendo una de Nowitzki y otra de Seth Curry dentro de los dos minutos finales que bastaron para mantener a Booker y los Suns a distancia.



Phoenix estuvo incluso mejor desde la larga distancia al concretar 10 de 18 lanzamientos de triple para 55,6%.



Booker encestó triples consecutivos, el último a 14 segundos del final para acercar a los Suns 111-107.



Sin embargo, Dorrian Finney-Smith encestó sus dos tiros libres para asegurar que el esfuerzo del jugador de segundo año de Phoenix fuera en vano.



“Logramos una buena ofensiva en el tercer periodo y sacamos un poco de distancia”, dijo Nowitzki.



“Pero hay que darles crédito, Devin Booker estuvo fantástico en la segunda mitad, encestó todo tipo de disparos para mantenerlos en el partido y al final fue mucho más cerrado de lo que hubiéramos querido, pero nosotros también hicimos tiros importantes”.



Por los Mavericks, el puertorriqueño J.J. Barea finalizó con dos puntos, cinco asistencias y dos rebotes en 19 minutos de juego.



Por los Suns, el brasileño Leandro Barbosa terminó con cuatro puntos, dos rebotes y dos asistencias en 17 minutos de acción.