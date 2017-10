Inician causa por sobornos contra presidente del PSG

GINEBRA(AP )

El presidente catarí de Paris Saint-Germain, una de las nuevas potencias del futbol europeo, es investigado por las autoridades suizas por sospechas de estar involucrado en el soborno de un ex funcionario de la FIFA para conseguir los derechos de transmisión de la Copa del Mundo.



La fiscalía suiza anunció el jueves que abrió causas penales contra Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG y director ejecutivo de la empresa catarí BeIN Media Group, además del ex secretario general de la FIFA Jerome Valcke y un “empresario del sector de los derechos deportivos” que no fue identificado.



El caso tiene que ver con la venta de los derechos para los cuatro próximos mundiales, a partir de 2018 y hasta 2030.



La causa contra Al-Khelaifi es uno de los primeros vínculos directos con Catar de las abarcadoras pesquisas por corrupción en la FIFA que se realizan en Estados Unidos, Francia y Suiza, y que incluyen sospechas de irregularidades en las campañas para elegir las sedes de los mundiales de 2018 y 2022 que fueron otorgados a Rusia y Catar, respectivamente.



Las oficinas de BeIN Sports en París fueron allanadas por dos magistrados de la fiscalía financiera de Francia, dijo esa agencia. También participaron agentes de la unidad anticorrupción.



En tanto, hubo allanamientos de propiedades en Grecia, Italia y España, mientras Valcke era interrogado en Suiza, señaló la fiscalía federal suiza. El operativo contó con la cooperación de la agencia de investigaciones criminales de la Unión Europea.