Tigres se juega su última carta en Copa MX

(GH)

Tigres, dirigido por Ricardo Ferreti, llega a su último compromiso en la fase de grupos del torneo de Copa MX con la obligación de sumar y esperar resultados si es que quieren avanzar a la fase de eliminación directa.El grupo cinco es comandado por Cruz Azul con ocho puntos. Este equipo tiene garantizado avanzar a la siguiente ronda como primer lugar del sector.Atlético Zacatepec, último rival para Tigres, es segundo lugar con cuatro unidades, mientras que los felinos son último con sólo un punto producto de un empate y dos derrotas.En caso de que Tigres obtenga su primer triunfo en esta etapa podría aspirar a clasificar a la siguiente ronda si es que la diferencia de goles es suficiente para desbancar a Zacatepec del segundo lugar.Aun así, el esfuerzo puede quedar corto ya que sólo avanzan los primeros lugares de cada sector y los siete mejores segundos lugares.En el encuentro de ida entre el equipo de ascenso y los regiomontanos los primeros se impusieron 2-1.Ambos equipos empataron a uno y también perdieron ante La Máquina.En el torneo de Liga MX, Tigres no tuvo actividad frente a Atlas por un problema de logística, mientras que Zacatepec cayó 0-1 ante Celaya.Las apuestas deportivas marcan como claro favorito a Tigres con -450 por su triunfo, mientras que el de Zacatepec paga +1200 y el empate, +400.Los momios añaden que si los felinos se imponen en las dos mitades del juego se da -150 y si hay empate al medio tiempo y vencen en el complemento asciende a +260. Además, el over de 2.5 goles paga -191 y el under, +142. Oddsshark añade que si Tigres marca primero se da -550 y si lo hacen los de Ascenso, +400.