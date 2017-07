NBA aprueba cambios para acelerar partidos

LAS VEGAS, Nevada(AP )

Hay una crítica que se ha hecho durante años a la NBA. En un deporte de ritmo vertiginoso, los partidos se interrumpen innumerables veces durante el momento más importante, cuando muchos televidentes están atentos y deseosos de mirar el desenlace, sobre todo en duelos apretados.



Ahora, la liga ha dado finalmente pasos para que el clímax de los encuentros no quede eclipsado por las pausas comerciales.



La Junta de Directores de la liga aprobó unánimemente algunos cambios que podrían eliminar cuatro pausas por partido, ayudarían a acelerar los últimos minutos y asegurarían que los encuentros se reanuden puntualmente después del entretiempo.



Los cambios entrarán en efecto a partir de la próxima temporada, informó el miércoles la NBA.



Los equipos sólo podrán pedir dos tiempos fuera en los tres últimos minutos de un partido, en vez de solicitar hasta tres. Los cuatro periodos del encuentro tendrán dos pausas obligatorias, después de los siete y tres minutos.



“Estamos bastante contentos con la duración de los partidos”, explicó el comisionado de la NBA, Adam Silver. “Pero nos enfocamos más en el ritmo y desarrollo de los encuentros. Nuestros fanáticos y muchos de nuestros equipos nos han dicho que particularmente al final de los partidos hay demasiados cortes. Y pienso que desde que yo era niño, ése era un tema del que hablaba la gente, los dos últimos minutos de un partido”.



Silver dijo que existirán todavía oportunidades para que se incluyan anuncios comerciales en las transmisiones, y negó que la agilización de algunos aspectos de los partidos reste oportunidades para que los jugadores descansen durante los mismos.



Además, los entretiempos serán de 15 minutos, y los equipos que no estén listos para reanudar el encuentro puntualmente serán penalizados.



“Estos cambios nos ayudarán a alcanzar nuestra meta de mejorar el flujo del juego”, consideró el presidente de operaciones de la liga Byron Spruell. “Menos pausas y menos tiempo sin acción, especialmente al final del partido, mejorarán la experiencia para nuestros fanáticos”.



Asimismo, la NBA modificó la fecha límite para realizar canjes. Los equipos no verán alterados significativamente los planteles durante la pausa por el Juego de Estrellas.



Para la próxima temporada, el plazo vencerá el 8 de febrero, 10 días antes del Juego de Estrellas en Los Ángeles. Bajo el viejo sistema, la fecha límite habría sido el 22 de febrero, cuando los equipos se estarían preparando para reanudar sus campañas luego de la pausa.



Si un jugador elegido al Juego de Estrellas es cedido a un equipo de la otra conferencia antes de ese encuentro, la liga revisará para qué equipo jugará, explicó Silver. Cada caso se analizará individualmente.