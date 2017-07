México y Jamaica por el liderato del Grupo C

(Tomada de la Red)

Tras haber conseguido el triunfo ante El Salvador, México se enfrenta a Jamaica en la reedición de la Final de la Copa Oro de 2015 y donde los caribeños buscarán la revancha, ahora en la fase de grupos. El Sports Authority Stadium at Mile High de Denver, casa de los Broncos, será el escenario donde el Tri se mida a los “Reggae Boyz”.Contra El Salvador, México tuvo una efectividad en el 91 por ciento de sus pases en un ataque comandado por Elías Hernández. El conjunto salvadoreño llegó en pocas ocasiones a la portería del veterano José de Jesús Corona, aunque logró concretar en una ocasión. Por el Tri anotaron Hedgardo Marín, Elías Hernández y Orbelín Pineda, quien marcó el 3-1 definitivo.Cabe mencionar que el conjunto azteca estuvo dirigido por Luis Pompilio Páez, debido a la suspensión de seis juegos que tendrá que cumplir el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.Por su parte, Jamaica se impuso 2-0 a un sorprendente Curazao que no logró sacar el resultado por la falta de definición, pero hizo sufrir a los “Regaae Boyz”. Romario Williams y Darren Mattocks fueron los encargados de marcar por el equipo Jamaicano, que se ubica en el segundo sitio del Grupo C, con diferencia de +2 goles.México y Jamaica se han enfrentado en 25 ocasiones, con un dominio marcado por parte del Tri, ya que han ganado en 19 ocasiones por sólo cuatro victorias del conjunto isleño y dos empates. Además de que hay una diferencia de goles importantes, México le ha marcado en 68 ocasiones a Jamaica, por sólo 10 anotaciones que han recibido de los jamaicanos.México es el amplio favorito de las apuestas deportivas para llevarse el triunfo ya que se paga -300, por +900 que da el triunfo de Jamaica. El empate ofrece +375. Oddsshark señala que si México se pone al frente para el medio tiempo y gana el partido se ofrece -105. Si gana Jamaica se paga +5000 y si hay un empate al final se da +1800.Los momios señalan que por el under de 2.5 goles se paga +107, mientras que por el over se da -138.Pronóstico: México 2-1 Jamaica