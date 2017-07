¿Canó?... ¡que sí!

CIUDAD DE MÉXICO(AP)

El mexicano Roberto Osuna colgó un cero y Robinson Canó, el astro dominicano de Seattle que fue incluido como sustituto en el roster, abrió la parte alta del décimo inning con un jonrón para darle a la Liga Americana la victoria ayer por 2-1 sobre la Nacional, el quinto triunfo seguido del joven circuito en el Juego de Estrellas.



En cuenta de 1-1, el segunda base de los Marineros prendió una curva de Wade Davis y depositó la bola en el bullpen del jardín derecho.



Sólo la lesión de su compatriota Starlin Castro permitió que Canó, de 34 años, fuera seleccionado por octava vez a un clásico de mitad de temporada, y acabó como el Jugador Más Valioso de esta edición.



En un juego en el que se promocionó un cambio generacional, con 24 peloteros debutantes y un total de 30 con 27 años de edad o menos, las figuras más sobresalientes fueron los jugadores que tenían más convocatorias. Fue el caso de Canó y del puertorriqueño Yadier Molina, que también se voló la barda, ambos con ocho participaciones.



La victoria de la Americana provocó un empate en los duelos contra la Nacional: 43-43 y dos empates.



Osuna luce



La primera experiencia en Juego de Estrellas para Roberto Osuna será inolvidable.



El lanzador derecho de los Azulejos subió a la loma del Marlins Park para cerrar la séptima entrada, en la que lució dominante, aunque recibió un imparable por parte de Michael Conforto, de los Mets, lo resolvió como él sólo lo sabe hacer, a base de control y buen pitcheo.



"Estoy muy agradecido de haber estado aquí, fue un sueño hecho realidad y poderlo cumplir a los 22 años es un orgullo para mí y para toda mi familia por el trabajo que he hecho en todos estos años", afirmó el tricolor a MLB México.



Para el primer out del inning, Osuna requirió de dos lanzamientos en zona de strike para que Paul Goldsmith, de Arizona, elevara de out; después, fue el hit de Conforto, quien fue eliminado con una doble matanza tras un roletazo de Corey Seager, de Dodgers, con el que se cerró el episodio.