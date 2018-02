Detienen a Esteban Loaiza por posesión de drogas en San Diego

SAN DIEGO,California(GH)

El ex beisbolista y ex esposo de la cantante Jenni Rivera, Esteban Loaiza, fue detenido en el condado de San Diego por cargos de transporte de drogas con propósitos de venta.El Departamento del Sheriff del condado de San Diego confirmó que fue detenido desde el pasado viernes 9 de febrero por la tarde, y enfrenta cargos tras ser detenido con heroína y cocaína.Tiene audiencia en la corte este próximo 14 de febrero ante un Juzgado del Condado para determinar su situación legal.De acuerdo a la información del Departamento del Sheriff, Loaiza fue detenido por elementos de esta corporación y se encuentra actualmente recluido en las Instalaciones de Detención de South Bay.Por estos cargos se le ha impuesto una fianza de 200 mil dólares, y hasta este domingo, se desconoce si ya la ha cubierto y por consiguiente, logrado su libertad.Loaiza cuenta ya con un historial de detenciones. En julio de 2006, fue detenido por conducir su Ferrari en estado de ebriedad y a exceso de velocidad en Oakland.En Julio de 2013, el ex pelotero fue arrestado en Tijuana junto con varias personas que fueron sorprendidas ingiriendo cerveza en un taxi, en la Zona Norte de la ciudad.