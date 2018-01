Soles derrota a Fuerza Regia

MEXICALI, Baja California(GH)

Después de un primer cuarto para el olvido, los Soles de Mexicali se recuperaron y vencieron 94-86 a Fuerza Regia de Monterrey para mejorar su marca a 18 ganados y nueve derrotas dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.



Los mexicalenses la pasaron verdaderamente mal en los primeros diez minutos pero después, a base de triples y transiciones a velocidad, doblegaron a un equipo regio que sufrió su cuarto descalabro en fila.



Jonathan Flowers fue el jugador más importante para los cachanillas, el estadounidense consiguió importantes unidades en el último cuarto para no permitir reacción alguna de los regios, quienes estuvieron muy deficientes desde la línea de los tiros libres.



Contrastantes fueron los dos primeros periodos, en el primero, Mexicali tuvo muy poca efectividad de cara al canasto y los encestes que parecían “fáciles” no se concretaron, pero en el segundo, el partido cambió, ahora los locales fueron los que pasaron una verdadera pesadilla pues solamente pudieron conseguir nueve puntos.



Por Soles, Jonathan Flowers y Eugene Phelps fueron los más activos en esa primera mitad, mientras que por Fuerza Regia, Andrew Panko y Juan Toscano tuvieron un buen accionar en la zona ofensiva. El marcador se fue empatado al descanso en 34 puntos.



Para la segunda mitad, los visitantes no bajaron de intensidad, Orlando Méndez fue un verdadero líder en la duela y le dio a su equipo tranquilidad a la hora de planear las jugadas, mientras que por Monterrey, Toscano siguió candente con el aporte de unidades y al final, Mexicali se llevó ventaja de cinco puntos de cara al último capítulo.



En este último segmento, los fronterizos estuvieron muy atinados desde el perímetro en la persona de Flowers y sobre todo, tuvieron la serenidad a la hora adecuada para transitar con calma el balón y consumar los últimos segundos con el triunfo en la bolsa. Finalmente, el atractivo compromiso terminó 94-86 a favor de Soles.



Cachanillas y Regios se enfrentarán nuevamente el domingo en punto de las 14:00 horas tiempo de Baja California para cerrar la jornada 30 de la LNBP.