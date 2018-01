A América le gustaría fichar al "Chicharito"

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Miguel Herrera afirmó que Javier "Chicharito" Hernández podría ser una opción para reforzar al América.



Sin embargo, aclaró, "no hemos tocado esa puerta todavía".

"Es un jugador importante, pero es difícil que venga, porque hay equipos en Inglaterra que lo buscan", reconoció.



De igual forma, "El Piojo" descartó que Giovani y Jonathan dos Santos lleguen al Nido, "porque sólo estarían tres o cuatro fechas y no es la idea".



De Raúl Jiménez, el entrenador americanista rechazó que fuera una opción verdadera para llegar al América.



"No vamos a traer a nadie para llenar huecos. No hay prisa por el delantero, si se extiende todo, nos quedamos como estamos", sostuvo.