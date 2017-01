Real Madrid fija récord español con invicto de 40 partidos

MADRID(AP )

Con un magistral gol de Karim Benzema en los descuentos, Real Madrid rescató el jueves el empate 3-3 frente al Sevilla en la Copa del Rey para fijar un récord del fútbol español al mantener un invicto de 40 partidos en todas las competiciones.La clasificación del Madrid a los cuartos de final del torneo de copa era un hecho consumado en los últimos minutos del envite en la cancha del Sevilla cuando Benzema se embaló en una carrera en la que regateó a tres defensores, irrumpió en el área y definió con un remate de derecha rasante.Fue la culminación de una jugada de fantasía entre el artillero francés y el brasileño Marcelo, intercambiando pases de taquito.El golazo en el tercer minuto de la prolongación permitió que el Madrid eclipsara el récord que compartía con su archirrival Barcelona.Los dirigidos por Zinedine Zidane avanzaron imponiéndose 6-3 en el marcador global. Ganaron 3-0 el choque de ida disputado la semana pasado en su estadio Santiago Bernabéu.El Madrid busca ganar su primera Copa del Rey desde la edición de 2013-14.La racha parecía correr peligro en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, luego que los goles de Stevan Jovetic y Vicente Iborra a los 54 y 77 minutos, respectivamente, le dieron al local una ventaja parcial de 3-1.Pero el capitán merengue Sergio Ramos, ex del Sevilla, anotó de penal a los 83 para descontar y Benzema se encargó de establecer el empate."Ellos quizá merecieron más", reconoció Zidane. "Después del primer gol, nos relajamos un poco. Al final pensando que se podía conseguir el empate lo hicimos, pero creo que en general merecimos pasar""Faltando poco tiempo, pero como siempre, sabemos que se pueden conseguir cosas", añadió el timonel francés.La tarea se le complicó al Madrid por un autogol del lateral brasileño Danilo, apenas a los nueve minutos.El infortunio de Danilo dio paso a la mejor versión del Sevilla, el equipo dirigido por el técnico argentino Jorge Sampaoli.Pero los andaluces no supieron aprovechar sus ocasiones y el Madrid niveló a los 48 tras una impresionante galopada de Marco Asensio, uno de los varios suplentes con el que afrontaron el partido.Asensio avanzó unos 70 metros con el balón, sacándose la marca de los argentinos Matías Kranevitter y Luciano Vietto, y definió con un toque de zurda ante la salida del portero David SoriaEse gol obligaba al Sevilla a meter cuatro goles para poder sacar adelante la eliminatoria, pero no bajaron los brazos."Todos los partidos son distintos, hoy el equipo tuvo la posibilidad de meter en aprietos al mejor equipo del mundo, siendo valientes, jugando en espacios grandes", declaró Sampaoli. "Luchamos con juego no con pelea ni golpes, y con una valentía que ojalá pueda repetirse en el futuro porque, si lo hacemos así, seremos un equipo que competirá en cualquier torneo".