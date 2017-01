Fiscal quiere saber castigo de NFL a Pacman Jones

CINCINNATI(AP )

Un fiscal de Ohio que dilucida cómo proceder después del más reciente arresto del jugador de los Bengals, Adam "Pacman" Jones, dijo que primero quiere saber qué castigo enfrentará el defensive back de parte de la NFL "Quiero saber qué hará la NFL ", dijo el fiscal del condado Hamilton , Joe Deters, a WKRC-TV. Deters indicó que quiere saber "cuál es la norma" para un jugador que ha cometido varios delitos y que ha sido suspendido anteriormente.El vocero de la NFL , Brian McCarthy, dijo el jueves a The Associated Press que el caso de Jones "sigue bajo evaluación", y que la liga no comentará más por ahora.Jones fue arrestado el 3 de enero por cuatro delitos. Está acusado de pegar un cabezazo a un policía y escupir a una enfermera después de su arresto por supuestamente empujar y meter un dedo en el ojo de un empleado de un hotel del centro de Cincinnati. La oficina del alguacil indicó que Jones estaba tan agresivo que tuvo que ser colocado en una silla de seguridad.Jones dijo después que no cree que debió ser arrestado, y que cree que los cargos serán desestimados.El jugador fue suspendido por los Titans de Tennessee en 2007, y luego en 2008 cuando jugaba con los Cowboys de Dallas.