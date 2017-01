"Yayo" De la Torre no habla de ser campeón

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Eduardo de la Torre, director deportivo de Cruz Azul , hizo lo que en mucho tiempo no se hacía en La Noria. Tener el equipo listo justo al inicio de torneo.Pero, a pesar de sus esfuerzos, aún no tiene todo cerrado, ya que hay algunos jugadores que rondan la puerta de salida y si hay algo concreto, claro que se les abrirán.Francisco Javier “Maza” Rodríguez y Ariel Rojas sienten que tienen la suficiente categoría como para aguantar la banca o la tribuna, por eso se habla de que están buscando la salida.Y si hay ofertas firmes, no se las negarán.“Estamos bien. Somos una plantilla de 25 jugadores: 11 extranjeros, dos naturalizados, todos los demás mexicanos y nueve de las fuerzas básicas. Estamos muy contentos”, comentó De la Torre.Sobre las posibles salidas, dijo: “Está el interés del jugador y su carrera deportiva. Si tiene la salida, no la vamos a obstaculizar, pero por ahora estamos bien, de momento”.Jerarquía. Para el “Yayo”, tener a gente como Gabriel Peñalba, Martín Rodríguez, Ángel Mena y Martín Cauteruccio en la plantilla sólo habla de que se hizo un buen esfuerzo para buscar el ansiado título, lo que por cierto está lejos de prometer.“Estamos para ir jornada a jornada sumando puntos. Para que el equipo genere confianza en su afición y que los objetivos que son al final de torneo, la calificación y la búsqueda de títulos se vayan mereciendo. Nuestro discurso será así, y será de todos. Seremos concretos. Tenemos que demostrar antes de prometer”.Le quitó responsabilidad a los nuevos, por eso del pasado tortuoso, “en este momento tratamos de enfocarnos en el presente, no en los jugadores que hayan venido antes y lo que hayan hecho. Estamos contentos por los jugadores que llegaron, no sólo por su calidad, sino porque son referentes de sus equipos y hasta de sus ligas y ven a Cruz Azul como un proyecto importante en sus vidas. Vienen en lo más alto de su carrera y la parte personal se ha cubierto en buena medida”.Rodríguez y Cauteruccio viajaron este miércoles a Estados Unidos para obtener la visa de trabajo para así tener la oportunidad de debutar en la jornada dos en contra de los Pumas de la UNAM.