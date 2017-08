Posponen por lluvia juego Gigantes-Nacionales

WASHINGTON D.C. (AP )

Luego que la lluvia demoró por casi tres horas el comienzo del juego del viernes entre los Gigantes de San Francisco y los Nacionales de Washington, se anunció la decisión de posponerlo.



Los Nacionales anunciaron finalmente la medida, una media hora después de que los peloteros y el personal de San Francisco fueron notificados de que el duelo no se realizaría. El anuncio oficial se hizo a los pocos fanáticos que seguían en el Nationals Park.



No se anunció una nueva fecha para realizar el juego. Es la última visita prevista por los Gigantes a Washington en la temporada.



El manager de los Gigantes, Bruce Bochy, dijo que podría respetar el orden de su rotación de abridores, dependiendo de cuándo se juegue el encuentro suspendido. Así, Chris Stanton abriría el compromiso del sábado por San Francisco.



No quedó claro de inmediato si los Nacionales enviarían a la lomita a Edwin Jackson.