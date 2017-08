Pumas tratará de frenar a un contundente Lobos BUAP

(Tomada de la Red)

Los Pumas no han vuelto a conocer el triunfo luego de que derrotaran a los Tuzos en la Jornada uno del Apertura 2017. El equipo universitario ligó su segunda derrota consecutiva y ahora se medirá ante el líder del torneo, los recién ascendidos Lobos BUAP, que se mantienen invictos y con siete unidades.El equipo de Juan Francisco Palencia ganó 1-0 en el arranque del torneo y luego ha perdido 1-2 con Atlas y con América, partido que generó el descontento de Nicolás Castillo, quien emitió algunas declaraciones contra el arbitraje, por lo que la Comisión Disciplinara abrió una investigación en su contra.Además, un día antes del partido de la Copa MX contra Monterrey, mismo que terminó empatado a un gol, el capitán universitario, Gerardo Alcoba sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera del partido de media semana y que lo pone en duda para el domingo.La misión de los Pumas de volver a sumar tres puntos, se verá complicada ya que Lobos BUAP es el rival más incómodo en este arranque de la Liga, ha marcado siete goles en tres partidos, aunque el equipo de no contará con su líder de goleo, el colombiano Julián Quiñones, quien se vio involucrado en una riña que lo dejó con cortadas en las manos que lastimaron sus ligamentos y tendrá que estar en recuperación por al menos tres semanas. Su compatriota William Palacios fue dado de baja del equipo poblano y ya regresó a su país.A pesar de los resultados, el favorito de las apuestas deportivas para obtener el triunfo es Pumas, ya que se paga +105 por el triunfo, mientras que por la victoria de Lobos BUAP se ofrece +260 y por el empate +230.Los momios señalan que por el over de 2.5 goles se paga -118 y por el under se ofrece -106, mientras que Oddsshark señala que si Pumas se va con ventaja al medio tiempo y gana el partido de paga +250, si los visitantes sacan los tres puntos de C.U. se ofrece +2800 y si el partido termina empatado se da +1200.Pronóstico: Pumas 1-2 Lobos BUAP