Sabathia a lista de lesionados de Yanquis; Montgomery vuelve

NUEVA YORK, EU(AP )

Obligado a abandonar una apertura esta semana por un dolor de rodilla, CC Sabathia pensó que su carrera estaba acabada. Ahora, el zurdo de 37 años espera perderse sólo un turno en la rotación con Nueva York.



Los Yanquis enviaron al abridor a la lista de peloteros inhabilitados por 10 días debido a una inflamación de la rodilla derecha, y convocaron al también zurdo Jordan Montgomery desde su filial de categoría Triple A en Scranton/Wilkes-Barre.



Montgomery ocupará el lugar de Sabathia en la apertura del juego dominical, último de la serie ante los Medias Rojas de Boston. El ingreso de Sabathia en la lista de los lesionados es retroactivo al miércoles, un día después de que permitió cuatro carreras durante tres innings en Toronto.



“Cuando esto ocurrió, me asusté”, recordó Sabathia. “Sentía mucho dolor y pensé que estaba defraudando al equipo”.



El pitcher contó que pudo serenarse después de charlar con su esposa Amber y luego que una resonancia magnética mostró que no había daño estructural. Se le recetó cortisona e inyecciones de plasma rico en plaquetas. El jueves, se sintió tan bien que realizó algunos lanzamientos.



Espera efectuar una sesión de bullpen el domingo, antes de declararse listo para regresar.



Sabathia tiene una foja de 9-5 y una efectividad de 4.05 en 19 aperturas. Ante Boston, ha cosechado dos triunfos, fruto de 14 innings sin tolerar anotación.



Lanza con una rodillera, como medida de precaución. Su rodilla fue reparada mediante cirugía en julio de 2014 y en octubre pasado. No se le habían inyectado analgésicos desde la última operación.



Es probable que deba someterse a un reemplazo de rodilla tras el retiro. Quiere seguir jugando al golf y a los bolos.



Montgomery, con récord de 7-6 y efectividad de 4.05 en 21 actuaciones como abridor, podría tomar el lugar de Sabathia en la rotación y abrir el domingo ante los Medias Rojas.



Montgomery fue relegado a Scranton el domingo pasado, luego que el equipo reforzó su rotación con Sonny Gray y el mexicano Jaime García. Pero Montgomery nunca se marchó del área de Nueva York, y lanzó el jueves una sesión de bullpen con Staten Island, de la Clase A.



Nueva York activó además al jugador de cuadro Tyler Austin, procedente de la lista de lesionados, antes del partido del viernes frente a Boston y lo envió a Scranton.



Austin estaba inactivo desde finales de junio con un esguince de tirón de la corva derecha.