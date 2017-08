Will Ferrell y Bob Bradley presentan a Carlos Vela con el LAFC

(GH)

Carlos Vela fue presentado como nuevo jugador de Los Angeles FC y destacó que con el paso del tiempo, se quiere convertir en el futbolista más valioso de la Major League Soccer."Quiero hacer grandes cosas, crearemos cosas increíbles, vamos a luchar por títulos y yo por ser el mejor jugador de la Liga", mencionó Vela durante su presentación.Además, el delantero mexicano dijo que el motivo principal por el que dejará a la Real Sociedad en enero para jugar en la MLS fue que en Estados Unidos tendrá un papel protagónico, oportunidad que no suele ocurrir dos veces."Sentirme tan importante en un club me hizo venir de una vez y quiero demostrar que puedo ser el mejor jugador de la Liga. Dejé Europa porque a veces el tren pasa solo una vez y creí que era lo mejor. Ser el primero en este equipo me hace sentir especial", añadió.