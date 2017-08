NFL suspende 6 juegos a Ezekiel Elliott por violencia doméstica

WASHINGTON D.C. (AP)

El running back de los Cowboys, Ezekiel Elliott, fue suspendido por seis partidos a raíz de una investigación de la NFL sobre un caso de violencia doméstica.Elliott, quien encabezó la liga en yardas por tierra la temporada pasada, fue sancionado el viernes a pesar que la fiscalía de Columbus, Ohio, decidió el año pasado no continuar con la pesquisa sobre el caso que involucraba a la entonces novia del jugador.Elliott fue una estrella en la Universidad de Ohio State, cuyo campus está en Columbus.La NFL indicó que hay “evidencia sustancial y persuasiva” de que Elliott tuvo altercados físicos el verano pasado con su entonces pareja, Tiffany Thompson. El running back podrá reincorporarse al plantel de los Cowboys el 23 de octubre.Elliott tiene tres días para apelar el fallo. Uno de sus agentes no respondió de inmediato a una solicitud de comentario al respecto.La liga enmendó su reglamento sobre conducta personal en 2014, después de recibir fuertes críticas por su manejo del caso del ex running back de Baltimore, Ray Rice.Ahora, el comisionado Roger Goodell tiene la autoridad para suspender a jugadores en casos de violencia doméstica, incluso si no hay una condena en los tribunales.En una carta enviada al jugador en la que la liga le informa su decisión, el abogado de la NFL encargado de conducta, Todd Jones, señala que los asesores contratados por la liga “creen que hay evidencia sustancial y persuasiva que confirma un hallazgo de que (Elliott) incurrió en violencia física contra la señorita Thompson en varias ocasiones durante la semana del 16 de julio de 2016”.El caso en Ohio es uno de varios incidentes extradeportivos en los que estuvo involucrado Elliott en su primera temporada con los Cowboys, que lo eligieron con el cuarto turno en el draft de 2016.El running back acumuló 1.631 yardas por tierra y ayudó a Dallas a tener el mejor récord de la NFC (13-3), antes de perder en los playoffs ante Green Bay.Elliott fue visto en una tienda de venta legal de marihuana en Seattle durante la pretemporada del año pasado, y apareció en un video en el que le bajó la camiseta a una mujer durante un desfile de St. Patrick’s este año en Dallas.También estuvo involucrado en una pelea en un bar en Dallas una semana antes del inicio de los campos de entrenamiento.