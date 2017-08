Cilic se retira del Masters de Cincinnati

ZAGREB, Croacia(AP )

El tenista croata Marin Cilic anunció el viernes que no jugará en el Masters de Cincinnati por una lesión de los aductores.



El finalista de Wimbledon, que tampoco participa en el Masters de Montreal, dijo que “ya empecé mis preparativos y estoy mejorando, pero no tengo suficiente tiempo para prepararme para Cincinnati y estar listo para jugar allí”.



El sexto del ranking mundial agregó que “no me siento al 100% para competir al máximo nivel y defender mi título” de Cincinnati.

Cilic agregó que espera regresar pronto a las canchas y poder jugar en el US Open.



El tenista de 28 años indicó que se lastimó en la final de Wimbledon que perdió ante Roger Federer.