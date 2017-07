Juventus cancela gira en México

(GH)

La visita de la Juventus a la Sultana del Norte para enfrentar a Monterrey y a los Tigres, quedó oficialmente cancelada.Esta decisión fue tomada por el equipo italiano quien debido a una reprogramación de su pretemporada no podrá participar en la Súper Copa Tecate.Los subcampeones de Europa tenían programados dos partidos en Monterrey, uno el 18 de julio ante Rayados en el estadio BBVA Bancomer y un día después ante Tigres en el Estadio Universitario.Las personas que compraron sus boletos a través de Ticketmaster, podrán solicitar su reembolso a partir del próximo lunes 17 de julio; los que adquirieron sus entradas en las taquillas del Universitario, recibirán información acerca de su reembolso el próximo viernes 14 de julio.Por otra parte, los duelos programados entre Cruz Azul vs. Porto (17 de julio) y Chivas vs. Porto (19 de julio), se llevarán a cabo en tiempo y forma.