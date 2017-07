Hertha Berlín contrata arquero Jonathan Klinsmann

BERLÍN(AP )

Hertha Berlin contrató el martes al arquero Jonathan Klinsmann, hijo del ex goleador de Alemania y ex técnico de Estados Unidos Juergen Klinsman, luego que impresionase durante sus pruebas con el club de la Bundesliga.Klinsman, de 20 años y portero de la selección sub-20 estadounidense, “nos convenció con su habilidad, carisma y ambición.Ahora se asentará y se desarrollará con nosotros”, dijo el gerente general de Hertha Michael Preetz, que no reveló detalles del contrato.El arquero de 1,94 metros, que jugó por la Universidad de California, dijo que la noticia es “un momento increíblemente emotivo para mí, porque este club tiene mucha historia para mi familia”.Su padre, Juergen, ha sido miembro del club desde el 2004 y su abuelo, Siegfried, que nació cerca de Berlín, era hincha de Hertha.El joven Klinsman es el primero de su familia en jugar para el equipo.