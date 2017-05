Infantino arremete contra "noticias falsas" sobre la FIFA

MANAMA, Bahrein(AP )

Gianni Infantino hizo el jueves una sonora defensa de su gestión al frente de la FIFA y arremetió contra las “noticias falsas” y “hechos alternativos” difundidos sobre la organización, insistiendo en que ha recuperado su reputación y es digna de confianza.



En su segundo congreso como presidente del organismo que rige el futbol mundial, Infantino empleó expresiones habituales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para replicar a sus críticos.



Infantino tomó el timón del organismo en febrero de 2016 después de que Joseph Blatter se viera obligado a dejar el cargo por irregularidades financieras, dentro de un escándalo más amplio en el que las autoridades estadounidenses procesaron a varios directivos de la FIFA.



“Estamos reconstruyendo la credibilidad de la FIFA. La nueva FIFA es una democracia, no una dictadura”, dijo Infantino. “La nueva FIFA es una organización transparente, no una organización que juega con los hechos y las cifras. Es una organización profundamente honesta, no una organización que intenta gastar dinero sin propósito”.



El presidente acusó a los medios de distorsionar sus intentos de reconstruir la organización, marcada por los escándalos.