Litas semifinales de Copa Federación; se jugarán en abril

ASHEVILLE, Carolina del Norte(AP)

Venus Williams ayudó a Estados Unidos a llegar a las semifinales de la Copa Federación antes de colaborar en el regreso de su hermana al tenis.



Williams venció el domingo 7-5, 6-1 a Richel Hogenkamp para darle al equipo estadounidense una ventaja decisiva de 3-0 en su duelo a ganar tres de cinco ante Holanda. Estados Unidos avanzó a una serie a desarrollarse el 21 y 22 de abril ante las locales en Francia, que por su parte derrotó a Bélgica 3-2 el fin de semana.



"Honestamente, sentí que éramos un equipo, nosotras en la cancha y el resto en las tribunas", dijo Williams en su entrevista al final del partido en el U.S. Cellular Center.



Las bicampeonas francesas obtuvieron su boleto a las semifinales cuando la dupla de Amandine Hesse y Kristina Mladenovic superó 6-4, 2-6, 6-2 a las belgas Elise Mertens y Kirsten Flipkens en un decisivo choque en dobles.



Ante la ausencia de la séptima del mundo Caroline Garcia, que optó por separarse del equipo para enfocarse en su carrera individual, Mladenovic, 13ra del ranking mundial, lideró a Francia al ganar sus dos partidos en sencillos de la primera ronda.



Francia ganó la competencia en 1997 y 2003, pero desde entonces ha perdido tres finales, la última de ellas en 2016.



Las estadounidenses habían tomado una ventaja de 2-0 sobre las holandesas luego que Venus superara a Arantxa Rus 6-4, 6-1 y CoCo Vandeweghe remontara para vencer 4-6, 7-6 (6), 6-3 a Hogenkamp.



Serena Williams había indicado que su regreso al tenis este fin de semana en la Copa representaría el "inicio de un largo proceso". Su primer partido tras una ausencia de más de un año por embarazo dejó claro que le queda mucho camino por recorrer.



En su primera competencia desde que dio a luz hace cinco meses, ella y su hermana Venus perdieron 6-2, 6-3 frente a las holandesas Lesley Kerkhove y Demi Schuurs en dobles. Serena no había competido a nivel profesional desde que se coronó en el Abierto de Australia en 2017.



Por su parte, la República Checa avanzó a las semifinales de la Copa Federación el domingo con un triunfo de la bicampeona de Wimbledon Petra Kvitova por 6-2, 6-4 sobre la suiza Belinda Bencic.



La victoria de Kvitova dio al equipo checo una insuperable ventaja de 3-0 en el duelo de primera ronda y le aseguró su participación en el choque entre los mejores cuatro por 10ma ocasión consecutiva. Se medirán a Alemania en las semifinales en abril.



El partido en sencillos invertidos no se jugó, pero las suizas Timea Bacsinszky y Jil Teichmann derrotaron 1-6, 6-4, 10-8 a Lucie Safarova y Barbora Strycova en dobles para dejar el marcador final de la serie 3-1 a favor de las checas.



Kvitova, que se coronó en Wimbledon en 2011 y 2014, concretó el triunfo ante Bencic en su primer match point del encuentro.



"Hoy fue mejor que ayer, cuando jugué en la Copa Federación después de una larga ausencia y necesité tiempo para acostumbrarme", declaró la checa de 27 años. "Fue un buen duelo para ambas pero yo no estaba tan nerviosa como ayer".



Karolina Pliskova, la checa mejor posicionada en el ranking mundial, no pudo jugar en la primera ronda ante Suiza por enfermedad.



Alemania eliminó a Bielorrusia, subcampeón de 2017, y avanzó a las semifinales por primera vez desde 2015. Sostendrá un choque con República Checa, equipo al que enfrentaron por última vez en la final de 2014 _un triunfo de las checas por 3-1.



Alemania se medía a Bielorrusia por primera ocasión sin sus tres mejores tenistas en sencillos. Pero Tatjana Maria se apuntó su primera victoria en sencillos desde 2007 al llevarse el primer duelo en sencillos invertidos ante Vera Lapko por 6-4, 5-7, 6-0.