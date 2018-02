Inter corta mala racha en Serie A con triunfo ante Boloña

MILÁN(AP)

El Inter de Milan rompió una racha de dos meses sin ganar en la Serie A gracias al adolescente marfileño Yann Karamoh, al vencer en casa el domingo 2-1 a un Boloña que terminó con nueve hombres.



El argentino Rodrigo Palacio, ex delantero del Inter, empató el marcador tras el gol del italo-brasileño Éder. Pero Karamoh, de 19 años, anotó con una fina definición antes de la expulsión del defensor senegalés Ibrahima Mbaye, del Boloña.



Adam Masina también recibió tarjeta roja directa en tiempo de reposición por una terrible entrada sobre el defensor argentino Lisandro López, que debutaba con el Inter.



Con su primera victoria en la liga italiana desde el 3 de diciembre, los Nerazzurri se colocaron en el tercer puesto de la tabla, dos puntos sobre la Lazio, que el sábado cayó 4-1 ante el líder Napoli. El Inter se encuentra 14 puntos detrás del segundo lugar Juventus.



La Roma también rebasó a la Lazio y se ubicó a un punto del Inter después de golear 5-2 al Benevento, que se encuentra en el fondo de la tabla.



El Inter había estado en la cima antes de una mala racha.



Inter necesitaba urgentemente volver a la senda del triunfo después de seis empates y dos derrotas, y tuvo el arranque perfecto al irse arriba en el marcador con menos de dos minutos de juego, su gol más tempranero en la Serie A desde 2007.



Por su parte, el delantero Andrea Belotti puso fin a su sequía de goles con una magnífica actuación que ayudó a Torino a derrotar 2-0 al Udinese.



Belotti no había anotado en 2018 pero a los 66 minutos de juego mostró por qué tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de euros (122 millones de dólares). Belotti, de 24 años, arrancó desde su propia área y venció a dos defensores en el camino antes de ampliar la ventaja de Torino con un soberbio disparo que se coló en el extremo inferior izquierdo.



Nicolas Nkoulou había abierto el marcador a los 32 con un remate de cabeza.



Torino mantuvo su invicto en la liga este año y rebasó al Udinese en la novena posición de la tabla, cinco unidades debajo de un puesto con boleto para la Liga Europa.



En el duelo de la Roma, el turco Cengiz Under mantuvo su buen momento. Después de anotar el fin de semana pasado y ayudar a que la Roma pusiera fin a una serie de malos resultados con un triunfo ante el Hellas Verona, el extremo marcó un doblete en la segunda mitad además de asistir a Edin Dezko, quien marcó el segundo de la Roma.



El Benevento se había puesto sorpresivamente en ventaja gracias al tanto a los siete minutos de Guilherme, pero Federico Fazio empató el marcador.



Enrico Brignola también anotó a los 76 minutos por el Benevento, pero Gregoire Defrel sentenció la goleada desde el punto penal en tiempo agregado.



En otros resultados, Sampdoria se mantuvo en la pelea por un pase a la Liga Europa con una cómoda victoria de 2-0 sobre un Hellas Verona amenazado por el descenso.



El uruguayo Diego Laxalt dio al Genoa una victoria por 1-0 que empeoró la crisis del Chievo Verona.



Antes, Sassuolo y Cagliari empataron sin goles.