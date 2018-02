Barcelona cede empate de local contra Getafe

BARCELONA, España(AP)

En un gris partido de local, el Barcelona no pasó del empate sin goles frente al recién ascendido Getafe, una repartición de puntos que obliga al conjunto azulgrana a mantenerse sobre aviso en la cima de la liga española.



El Barsa sigue figurando como líder destacado del campeonato con 59 unidades, pero ahora solo cuenta con siete de ventaja sobre el escolta Atlético de Madrid, que el sábado venció 1-0 al colista Málaga por la 23ra fecha.



El equipo madrileño espera ahora llegar con relativas opciones de remontada a la fecha 27, cuando visite al Barsa en duelo clave para la definición del campeonato.



Tanto el cuarto Valencia como el tercero Real Madrid, que el sábado goleó 5-2 a la Real Sociedad, están lejos de la pelea por el título con 42 y 40 puntos, respectivamente.



La programación dominical registró también la victoria por 1-0 del sexto Sevilla sobre el noveno Girona con gol de Pablo Sarabia a los 46 minutos, y se completa a continuación con la visita del Espanyol al Celta de Vigo, y el clásico ciudadano entre Valencia y Levante.



El colombiano Yerry Mina debutó en el once titular del Barsa y no desentonó en el centro de la defensa, pero ni astro argentino Lionel Messi ni el goleador uruguayo Luis Suárez brillaron como en otras ocasiones, y el Getafe, actual 10mo clasificado, hizo valer su condición de tercer equipo menos goleado del torneo para llevarse un punto del estadio Camp Nou.



“Es difícil sacar puntos acá y estamos muy contentos. Con un centímetro te hacen una ocasión de gol, pero les limitamos y nosotros también tuvimos ocasiones. Jugamos un gran partido”, celebró el centrocampista uruguayo del Getafe, Mauro Arambarri.



El conjunto dirigido por José Bordalás se le atragantó al Barsa desde el arranque. Solidario y bien organizado en tareas defensivas, cedió la posesión de la pelota a los locales, que sin embargo apenas pisaron el área defendida por Vicente Guaita.



Inocuo Paco Alcácer, poco entonado Philippe Coutinho, y bien sujetado Suárez, al Barsa le costó hilvanar jugadas ofensivas, aun cuando Messi bajó a la medular para intentar dirigir el juego.



La propuesta del Getafe fue mucho menos barroca pero bastante más efectiva en cuanto a la generación de ocasiones de gol. Hasta dos veces amenazaron los visitantes previo al descanso: primero en un arribo de Amath Ndiaye que logró interceptar Sergio Busquets en el retroceso, luego en un disparo cruzado de Ángel Rodríguez encarando a Mina, tras robo a Coutinho.



El ex del Liverpool no encontraba su sitio en el mediocampo barcelonista y la mejor oportunidad de los de Ernesto Valverde en el primer tiempo fue un pase de Iván Rakitic para Messi, que logró perturbar el uruguayo Damián Suárez.



Coutinho despertó tras la reanudación con un derechazo lejano que forzó la primera intervención de Guaita, pero el verdadero susto para el Getafe llegó con un instintivo punterazo de Suárez, a pase de Alcácer.



La acción espoleó al Barsa y en especial a Coutinho, reiterativo en el zapatazo desde fuera del área; pero los madrileños no le perdieron la cara al partido, rozando nuevamente el gol en una potente volea de Antunes, ligeramente alta.



Valverde relevó a Coutinho y Alcácer por Andrés Iniesta y Ousmane Dembélé, aunque las siguientes opciones azulgrana llegaron a balón parado con dos cabezazos de Mina; el primero alto, el segundo a manos del arquero.



Las mejores, ya con el Getafe parapetado atrás, fueron como siempre para Messi y Suárez, pero Guaita sacó por dos veces sendos zurdazos desde la frontal del rosarino y un testarazo a quemarropa del uruguayo, asegurando la igualada.