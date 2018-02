Nivel igual que América: Pierre

SAN NICOLÁS, Nuevo León(El Universal)

Para André-Pierre Gignac, enfrentarse al América de su compatriota, Jérémy Ménez fue "especial" y "la prueba de que los franceses podemos aportar mucho a México".



El atacante de los Tigres se le acercó a su paisano americanista, antes de que éste último cobrara el penalti del empate 1-1 en el estadio Universitario. Gignac reveló la conversación: "Le pregunté si estaba bien, si ha estado bien su integración, me dijo que está feliz por haber empatado, pero me hubiera gustado tener los tres puntos".



Evaluó de forma positiva su estancia en la Liga MX: La verdad estar en México es otro mundo. Es un futbol con pasión increíble y en particular en Monterrey porque tenemos dos clubes importantes".



Además, "los partidos de Tigres y América son especiales, porque desde hace unos años, nosotros los Tigres estamos al mismo nivel que América y lo hemos probado porque hemos ganado tres campeonatos en tres años". El ariete estelar de los felinos del norte sólo concedió entrevistas en su lengua materna.



"Piojo" critica arbitraje



Miguel Herrera, técnico del América, criticó la labor del silbante, Fernando Guerrero, quien anuló un gol a favor de su equipo, para intercambiarlo por un penalti, sin conceder la ley de la ventaja.



"Nadie sabe qué pasó, yo vi gol, pero luego se regresan a marcar penalti, si fue eso tuvieron que expulsar al jugador de Tigres, le mete un manotazo a Bruno Valdez en la cara, era penalti y expulsión", manifestó.