Con veneno en los puños

Cancún, Quintana Roo(GH)

El mexicano Miguel "Alacrán" Berchelt vio cumplido su sueño al defender con éxito su título mundial Superpluma del CMB, al noquear a los 2:43 segundos del tercer asalto al retador africano Maxwell Awuku, en el combate estelar en la Arena Oasis de su natal Cancún.



El público se le entregó a Berchelt (33-1, 29 kos), quien se vio poderoso y certero en el combate.



Miguel enfrentó a un rival peligroso, por lo cual los primeros instantes fueron de estudio, utilizó su jab, controló al africano y buscó conectarlo con derechas, la mayoría que se estrellaron en la guardia del zurdo.



Awuku, quien lanzó algunos impactos sin la puntería necesaria, hizo fallar en repetidas ocasiones al "Alacrán", esquivó los golpes y lucía hábil en el ring, pero el campeón no se desesperó, fue paciente y en el momento indicado lastimó al retador.



Fue en el tercer rollo cuando Miguel lanzó un poderoso recto de derecha que se estrelló en el rostro de Awuku, quien se fue a la lona, pero se puso de pie para seguir en la batalla.



El "Alacrán" sabía que era el momento indicado y se lanzó decidido a todo, con golpes de todos los calibres impactó una y otra vez al africano, quien se fue a la lona por segunda vez.



Una vez más se levantó, pero el cancunense no desaprovechó el momento y con ganchos, upers y rectos lo llevó contra las cuerdas para rematarlo, pero el réferi panameño Héctor Afu intervino para el triunfo del local.



"Me siento muy feliz, satisfecho, es una noche muy especial para mí, cumplí un sueño que tenía de niño", dijo el campeón.



En la misma cartelera, Jaime Munguía noqueó en el tercer round al argentino José Carlos Paz con un salvaje gancho a las zonas blandas.