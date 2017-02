Chiapas vs Monarcas, duelo fundamental en zona de descenso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La actividad de la Jornada 6 del Clausura 2017 continúa este domingo con un duelo en donde Chiapas y Monarcas se juegan puntos fundamentales en la zona de descenso.El conjunto de la Selva llega a este encuentro con la motivación de haber vencido a las Águilas del América el pasado martes, en el duelo que tenían pendiente de la fecha 1.Uno de sus aspectos de mayor atención se centra en la zona de descenso, en donde se encuentra en el lugar 16, en zona de riesgo en caso de no sumar.Su rival, Monarcas, llega al encuentro con cinco puntos. A los michoacanos les urge sumar si quieren permanecer en el máximo circuito, pues son últimos en el cociente.Para Aquivaldo Mosquera, reciente incorporación de Jaguares, regresar al futbol mexicano fue motivo de sorpresa, pero espera que su adaptación sea rápida, pues “es un futbol que conozco bien, gracias a Dios estuve muchos años jugando en México, he jugado más tiempo aquí que en mi propio país -Colombia-, entonces esto me dio esa certeza de poder venir de nuevo”, aunque está consciente de la responsabilidad y el reto que tiene con su nuevo club.En tanto, en Monarcas, Juan Pablo Rodríguez, quien el pasado fin de semana fue reconocido por sus 20 años dentro del futbol mexicano, el mal paso de Monarcas no se debe a falta de trabajo, pues “el equipo se entrega”, pero sabe que cada partido es fundamental para los michoacanos, por ello se centra en los tres puntos que disputarán ante Jaguares.