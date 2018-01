Pecados mortales de Águilas

MEXICALI, Baja California(GH)

Al héroe de muchas noches hoy le tocó ser el villano. C.J. Retherford cometió una “pifia” en la novena entrada y justo en ese momento comenzó la debacle de Águilas de Mexicali que anoche cayó 6-2 en el primer juego de la serie de semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico ante los Tomateros de Culiacán.



Con esta derrota, los emplumados vieron cortada una racha de 15 juegos ganados en forma consecutiva en el estadio B’ Air, escenario que una vez mas registró una excelente entrada.



Para el olvido fue asimismo la noche Anthony Carter, quien entró a relevar en el noveno rollo y con un tercio fuera, Ronnier Mustelier le conectó sencillo, acto seguido Alfredo Amézaga disparó de hit pero al tratar de irse a segunda fue atrapado en un “tira tira” que no fue efectivo ya que el “Conejo” se descuidó y no atrapó la bola, permitiendo que Mustelier anotara la carrera del despegue.



Por su fuera poco, Issmael Salas siguió el ataque con otro imparable y después un doblete de Jonathan Aceves produjo la cuarta para la visita, situación que provocó la salida de Carter.



Con Edgar Gómez en el montículo, llegó otro hit de dos estaciones, ahora por obra de Rico Noel, quién terminó por sepultar las esperanzas de los locales con dos “rayitas” más.



Mexicali inició ganando el encuentro con la anotación de Leo Germán, mismo que atizó un triple y pisó home gracias a un mal tiro del segunda base Fernando Pérez.



El empate llegó en la cuarta con producción de Mustelier y una entrada posterior, en la quinta, los Águilas recuperaron la ventaja en los pies de Olmo Rosario, quien arribó a la registradora desde la intermedia con el indiscutible de Walter Ibarra.



El 2-2 se asomó en la séptima en el bat de Justin Greene, el norteamericano aprovechó un pitcheo que se le quedó en el medio del plato a Atahualpa Severino y la depositó en el jardín central para impulsar a Mustelier.



La derrota fue para Anthony Carter al apuntarse sus cuatro primeras carreras de la temporada, además le conectaron cuatro inatrapables y no regaló boletos ni ponchó a nadie.



El compromiso lo abrió Rolando Valdez, quien trabajó seis innings para una anotación y seis imparables, también dio una base y abanicó a siete. Asimismo, vieron acción José Manuel López con una carrera, Atahualpa Severino, Ryan Kussmaul y Edgar Gómez.



Por los guindas, Edgar González inició el juego y lanzó seis capítulos en los que recibió dos carreras producto de ocho hits, aparte pasó a uno por pelotas malas e hizo out a tres por la vía de los strikes. Casey Coleman relevó dos episodios para llevarse la victoria y finalmente Chad Gaudin retiró el noveno rollo.



El día de hoy se jugará el segundo de la serie en punto de las 19:30 horas y tendrá a Miguel Peña como pitcher abridor por los Caballeros Águila y a Héctor Daniel Rodríguez por los sinaloenses.