CR7 no jugará por Madrid contra Sevilla en Copa del Rey

MADRID(AP )

Cristiano Ronaldo no jugará el jueves por Real Madrid ante el Sevilla en el partido que definirá su serie por los octavos de final de la Copa del Rey.El técnico madridista Zinedine Zidane tampoco convocó al colombiano James Rodríguez ni su compañero en el mediocampo Luka Modric, aunque sí estarán Sergio Ramos, Lucas Vázquez y Mateo Kovacic tras recuperarse de sus propias dolencias.El Madrid tiene ventaja de 3-0 luego de ganar el partido de ida, y busca confirmar su boleto a los cuartos de final en el estadio Sánchez Pizjuán del Sevilla."James se ha resentido algo del sóleo. No queremos arriesgar, pero es poca cosa", afirmó Zidane el miércoles en conferencia de prensa. "Tenemos muchos partidos y veremos cómo evoluciona".Cristiano, que el lunes recibió su cuarto premio de la FIFA al mejor futbolista del mundo, tampoco jugó contra el Sevilla en el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Su primer partido del año fue el sábado contra Granada en la liga española, donde anotó uno de los cinco goles de Madrid.Entre los convocados para la Copa está el delantero dominicano Mariano Díaz y el hijo de Zidane, Enzo.El Madrid jugará otra vez en Sevilla el domingo por la liga española, la que el equipo capitalino encabeza con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto andaluz que dirige el argentino Jorge Sampaoli. El Barcelona marcha tercero a cinco unidades de su histórico rival.El Madrid también tiene un partido pendiente de liga ante el Valencia, pospuesto en diciembre por su participación en el Mundial de Clubes que conquistó en Japón."Tenemos un partido de Copa y luego tenemos otro partido en Liga", expresó el técnico francés sobre sus cruces ante el Sevilla. "Ellos lo están haciendo fenomenal, están haciendo un gran trabajo, son un equipo bueno y fuerte con jugadores de calidad. Tenemos dos partidos fundamentales para nosotros. Sabemos que es una semana muy importante".Líder de la liga, con un pie en cuartos de final de la Copa y clasificado a los octavos de final de la Liga de Campeones, Zidane señaló que el plantel se concentra en el "día a día" y no piensa en un posible triplete."El triplete es el objetivo que todo el mundo quiere cuando estamos en estas competiciones, pero está lejos y no podemos pensar en estas cosas", afirmó. "Esto se consigue solo día a día. Se pueden conseguir cosas si trabajas. Me alegro al ver el entrenamiento de hoy, salgo muy contento porque se ha hecho el trabajo".El jueves también se definirán las series de Copa del Rey entre Celta de Vigo-Valencia (4-1 Celta) y Eibar-Osasuna (3-0 Eibar).