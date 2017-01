Vergara no hablará seis meses

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Sin dar a conocer el motivo de su decisión, el presidente y dueño de las Chivas del Guadalajara, Jorge Vergara , difundió un comunicado donde establece que durante todo el torneo Clausura 2017 no dará entrevistas a ningún medio de comunicación.El directivo no dará declaraciones hasta que culminé el presente certamen liguero.En el comunicado se lee: “Soy consciente del interés que existe por estar en contacto frecuente conmigo sobre temas del club; sin embargo, quiero hacer de su conocimiento que no atenderé solicitudes de entrevistas durante el torneo Clausura 2017, sino hasta finalizar el certamen”.