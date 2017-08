Incertidumbre en torno al debut de Neymar con PSG

PARIS(AP )

Ya pasó casi una semana desde que Neymar llegó a París como el futbolista más caro de la historia y el delantero todavía no puede jugar por su nuevo club en la liga francesa.



La transferencia de Neymar del Barcelona al Paris Saint-Germain fue concretada la semana pasada por 222 millones de euros (262 millones de dólares), aunque el brasileño no ha recibido el permiso para jugar.



PSG quería que Neymar debutara el sábado contra Amiens en la primera fecha de la temporada en su estadio Parc des Princes, pero no pudo hacerlo porque el certificado de la transferencia internacional no fue recibido a tiempo por la liga francesa.



Neymar fue presentado ese mismo día antes del partido a los hinchas de PSG, y después observó el partido desde las gradas.



Ahora tampoco es seguro que el ariete pueda jugar su primer partido el domingo por la noche en Guingamp.