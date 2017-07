Sale-Scherzer, el duelo de abridores del Juego de Estrellas

MIAMI(AP )

Por primera vez en 15 años, el ganador del Juego de Estrellas no determinará la ventaja de local en la Serie Mundial.



Quedarse sin el rótulo de que “ahora sí importa” no le quita en absoluto el atractivo a la exhibición anual del béisbol de las Grandes Ligas, que el martes se escenifica por primera vez en Miami.

Para comenzar, el partido tendrá un magnífico duelo de abridores, con un elemento inédito.



Chris Sale se convertirá en el primer pitcher con aperturas consecutivas en el clásico de mitad de temporada como representante de equipos distintos al medirse contra Max Scherzer.



Sale, el as de los Medias Rojas de Boston, subirá al montículo del Marlins Park con el equipo de la Liga Americana, uno año después que abrió en San Diego con los Medias Blancas de Chicago y permitió un jonrón a Kris Bryant en el primer inning. En diciembre, el zurdo fue transferido a cambio de prospectos.



Scherzer también cumplirá su segunda apertura seguida en un Juego de Estrellas. Con Detroit, le tocó abrir en la edición de 2013 en el Citi Field, donde Sale le relevo y tiró un par de episodios impecables para acreditarse con la victoria.