Mourinho: Liga Europa es partido "más importante" de Man U

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

José Mourinho señaló que el partido del jueves contra Celta de Vigo por las semifinales de la Liga Europa es “el encuentro más importante” en la historia de Manchester United.



United, tres veces monarca de Europa y 20 veces campeón del futbol inglés, se impuso 1-0 la semana pasada en el partido de ida en España.



El ganador de la Liga Europa se clasifica a la próxima Liga de Campeones, lo que incrementa el valor del título para un conjunto que sólo se clasificó a la Champions en una de las tres últimas campañas.



“Para el Celta es, en sus propias palabras, el partido más importante de su historia”, dijo Mourinho el miércoles. “Mi parece es que también es el partido más importante de nuestra historia. No importa lo que haya pasado antes, los partidos importantes que hayamos jugado antes”.



“No creo que Celta lo quiera (el título) más que nosotros”, agregó el timonel. “Realmente no lo creo. En ese sentido, no creo que haya una diferencia entre ambos conjuntos”.



Aunque de entrada tiene un plantel mermado por lesiones de figuras como Zlatan Ibrahimovic y Marcos Rojo, Mourinho ha utilizado alineaciones de suplentes en las fechas recientes de la liga Premier. United todavía tiene posibilidades de terminar entre los cuatro primeros en el campeonato doméstico y clasificarse por esa vía a la Champions.



Pero parece que el portugués apuesta todas sus fichas a la Liga Europa.



“La situación es sencilla: 17 partidos en siete semanas, con 16 jugadores. Es imposible”, dijo. “No es una apuesta, es una decisión sencilla, una decisión basada en sentido común y una consecuencia de nuestra situación”.



“Estamos entregándonos al máximo, los jugadores, yo, todos. Estamos dando todo, así que cuando te entregas completamente no hay problema".



La Liga Europa es el único título importante que United jamás ganó.



Ajax visita a Lyon con ventaja de 4-1 en la otra semifinal.