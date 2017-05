Que comience la fiesta

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Los ocho invitados están listos para comenzar a intentar "pasarla bien" en la Fiesta Grande del Clausura 2017 de la Liga MX.Siete contendientes intentarán arrebatarle la corona a como dé lugar a los Tigres, que buscan repetir la gloria máxima del futbol mexicano luego de un estupendo regalo de Navidad en la noche del pasado 25 de diciembre.Los cuartos de final traen un atractivo fuerte para esta instancia: Dos clásicos que le dan un sabor especial. Atlas en contra de Chivas que reviven la disputa por el honor del estado de Jalisco, así como el Tigres ante Monterrey por la supremacía del Norte.Sin dejar de mencionar que en cada Liguilla exista la posibilidad de que aparezca la maldición de superlíder, situación que quiere evitar Tijuana; además del duelo por segunda semana seguida de Santos frente a Toluca.Los pupilos de Antonio Mohammed serán los encargados de cerrar la serie en su casa al terminar como segundos generales y con ese plantel de calidad con el que cuentan tienen la obsesión de pelear cada torneo por el título.Los felinos llegan enrachados y eso puede ser un punto a su favor, en especial con su temible ataque, encabezado por André-Pierre Gignac.En este momento no hay nadie más motivado que los michoacanos en la fiesta grande, ya que a partir de esa última jornada creen en los milagros.Para ellos la pierna derecha de Raúl Ruidiaz está bendita y el actual bicampeón de goleo puede ser la solución para dar la campanada en los cuartos de final.Tras conseguir la Copa Mx, los dirigidos por Matías Almeyda anhelan el doblete y romper esa sequía de once años sin levantar un título en la liga, pero pese a su mal cierre de torneo con cinco encuentros sin ganar, cuatro de ellos fueron empate, para ser terceros generales. Llegan con bajas sensibles en el ataque: Rodolfo Pizarro, Isaac Brizuela y Ángel Zaldívar.Si a los del Rebaño les urge el título, los rojinegros sueñan con las mieles del campeonato que no obtienen desde hace 66 años.Los choriceros están de fiesta con la celebración de su Centenario y querrán alargarla en la liguilla. Con el futbol mostrado en el torneo tienen lo necesario para hacerlo y volverán a contar con Rubens Sambueza y Enrique Triveiro tras sus suspensiones.El cuadro que comanda el "Chepo" de la Torre es el rey del empate con once en17 fechas. Fueron los mejores locales al no conocer la derrota con cinco victorias y cuatro empates, que puede ser un factor que juegue a favor para salir vivos de esta serie.