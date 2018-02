Argentino dedica participación en Pyeongchang a hermano fallecido

PYEONGCHANG, Corea del Sur(AP )

¿Qué es más difícil, encontrar a un latinoamericano que practica el snowboard o a un argentino a quien no le gusta el futbol? Lo más complicado es hallar a Matías Schmitt, quien reúne ambas características, se quedó el sábado a un paso de la final de slopestyle en los Juegos Olímpicos de Invierno y le dedicó su participación a su hermano fallecido.



“Me siento muy satisfecho con esto, luché por esto un montón, luchamos un montón, con mi entrenador, con la federación, con todos los que me rodean, con el equipo de snowboard, fue muy difícil terminar acá”, manifestó el deportista de Bariloche.



Schmitt, único hispanoamericano que competía en snowboard en Pyeongchang, no incurrió en errores durante su primer recorrido por la pista, y se ubicó en el octavo puesto, a dos de los lugares que repartían boletos para la final de este domingo. Pero en la antepenúltima ladera de su segundo intento aterrizó mal y cayó de espaldas.



“La primera vuelta no fue perfecta, con algunos errores pero por suerte pude hacer una bajada sin caerme de principio a fin”, destacó. “En la segunda quise arriesgar más. El que no arriesga no gana pero a veces el que arriesga tampoco gana. Arriesgué pensando en mejorar mi puntaje y en ver qué pasaba.



No me preocupé por la posición que llevaba. Estoy consciente de que estamos un poco por debajo del tope mundial. Pero es un gran paso para Argentina, para Latinoamérica entrar acá en los Juegos Olímpicos en snowboard y vamos por mucho más”.