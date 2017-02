Borrón y cuenta nueva

MEXICALI, Baja California(GH)

Fue una derrota sorpresiva y hasta cierto punto estrepitosa la que sufrió Raúl Esquer en su último compromiso, el tiempo de recuperación causó buenos dividendos y hoy el cachanilla luce sanado física y mentalmente para su próxima aparición.



Mañana, el apodado “Chino” formará parte del respaldo de la velada que Zanfer Promotions montará en Tecate, Baja California y en donde verá acción como estelarista, el ex campeón mundial, Antonio DeMarco.



Esquer (12-1-1, 7 KOS) volverá a escena para medirse a Efraín González (3-21-1), un peleador que se mira accesible en el papel, puesto que ha perdido 16 de sus últimos 17 combates, sin embargo el mexicalense, tendrá su propio combate, demostrar que no quedaron secuelas del nocaut sufrido ante José Cádenas.



“Hemos trabajado mucho en la concentración, lo mejor es ya no pensar en esa derrota, no me siento del todo mal, porque siento que fue más por un descuido mío, la verdad le he ganado a peleadores más complicados”, declaró.



“No me quiero desanimar, sé que tengo muchas cualidades para lograr cosas importantes en el boxeo, una derrota te deja mucho aprendizaje, con esto aprendí a ser más cauteloso, a trabajar más a mis rivales y no querérmelos comer rápido”, extendió.