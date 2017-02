Mourinho dice que Ibrahimovic se queda en Manchester

MANCHESTER, Inglaterra (AP )

José Mourinho dice que está convencido de que el delantero Zlatan Ibrahimovic se quedará en Manchester United más allá de esta temporada.



El ex internacional sueco de 35 años ha tenido una fructífera primera campaña en el fútbol inglés, con 20 goles en 33 partidos en todas las competencias.



Ibrahimovic llegó al United procedente del campeón francés París St. Germain y firmó un contrato de un año en julio con la opción de extender su contrato por una segunda campaña.



"Llegó con la intención de quedarse dos años y el primer año va mejor que lo que se esperaba", dijo el técnico Mourinho el viernes.



"Sabe que vamos a tratar de mejorar nuevamente la próxima campaña y compartir con él en forma fantástica la que probablemente será la última campaña de su carrera al más alto nivel".



Ibrahimovic claramente ha disfrutado jugar de nuevo con Mourinho, habiéndolo hecho antes cuando el portugués estuvo a cargo del Inter de Milán en la campaña 2008-2009.



El sueco, que anotó 50 tantos en su última campaña con PSG, no ha perdido el olfato goleador con el United.



A los tres minutos de su debut en un amistoso contra Galatasaray anotó con una espectacular chilena y siguió eso con un gol que dio la victoria al United contra Leicester en el Community Shield, tras lo cual encontró las redes por primera vez en la Premier con un cañonazo de larga distancia contra Bournemouth.



El ex artillero de Ajax, Juventus, Inter de Milán, Barcelona y el Milan se convirtió en el jugador más viejo en anotar 15 goles en una campaña de la Premier cuando marcó el fin de semana ante Leicester.



"Estoy convencido de que se va a quedar", dice Mourinho. "No hay problemas con su familia. Yo le ofrezco días adicionales para que vaya a Suecia y nunca lo hace".