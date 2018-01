El "Keko" espera acción masiva

MEXICALI, Baja California(GH)

El entrenador Sergio “Keko” Ortega tiene vasta experiencia en el ambiente del boxeo y a pesar de ello, no niega que el combate que afrontará su pupilo, Andrés “Maravilla” Tapia ante Luis “Venado” López, le provoca ese “cosquilleo” que se siente cuando una pelea es atractiva.



“Tenemos mucho recorrido en esto, pero la verdad cuando una pelea es así de atractiva, no deja de emocionarnos, tiene todos los ingredientes para ser un gran combate”, comentó.



Metiéndose de lleno en lo que espera de esta contienda, más allá de la obviedad de desear el triunfo para su esquina, Ortega pensó más en los aficionados y lanzó:



“Si nos van a regalar solamente 12 minutos como él lo ha dicho (Venado) espero que sean 12 minutos en donde los dos peleadores se fajen y le den al público lo que merece”, expresó.



Y es que Sergio Ortega no desea que el combate se vaya a las tarjetas, púes sin entrar en polémicos asegura sentirse más confiado en que Tapia pueda ganar antes del límite a que lo pueda hacer por alguna decisión de los jueces.