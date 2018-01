Cruz Azul pierde ante Alebrijes

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de Azteca Deportes)

La Máquina perdió ante Alebrijes de Oaxaca y aquí tenemos el resumen del encuentro.#AzulXTi 🔵 pic.twitter.com/qjGAS6bOCX — CRUZ AZUL FC ® (@Cruz_Azul_FC) 11 de enero de 2018

El Cruz Azul de Pedro Caixinha tuvo otro mal resultado y esta noche cayó 1-0 ante los Alebrijes de Oaxaca en la Jornada 1 del Clausura 2018 de la Copa MX, según informó Azteca Deportes Un gol del ex americanista, Martín Zúñiga, para que cale un poco más hondo la derrota, fue la diferencia en el encuentro, cuando perforó las redes de la meta defendida por Guillermo Allison, al minuto 48.El canterano de Águilas marcó el solitario tanto del cotejo en el estadio Tecnológico de Oaxaca, cuándo por el costado derecho mandó pase Taufic Guarch y Zúñiga se adelantó a su marcador para puntear la pelota.La "Máquina" siguió sin carburar, se apreció chata y la presión sin duda que no se hará esperar para el estratega portugués Pedro Caixinha, quien después de una pretemporada que ilusionó, ahora acumuló su segundo partido oficial en fila sin ganar.El fichaje de lujo cruzazulino, Carlos “Gullit” Peña, hizo el viaje a suelo oaxaqueño, pero al final no estuvo ni en el banco de suplentes.