Arsenal y Chelsea aburren sin goles en Copa de Liga

LONDRES, Inglaterra(AP )

Arsenal y Chelsea evidenciaron el cansancio tras disputar cinco encuentros en un par de semanas, y aburrieron el miércoles con un empate sin goles en la ida de las semifinales de la Copa de la Liga inglesa.



Los dos equipos de Londres carecieron de claridad al frente, en un duelo aletargado y totalmente distinto al electrizante empate 2-2 que brindaron en la Liga Premier hace una semana. Se han enfrentado tres veces en el mismo número de semanas.



Quizás la presencia de Alexis Sánchez desde el comienzo del cotejo habría marcado la diferencia a favor del Arsenal. Sin embargo, el técnico Arsene Wenger no envió a la cancha al delantero chileno sino hasta la segunda mitad del cotejo en Stamford Bridge.



Wenger insistió en que la decisión no tuvo relación alguna con el hecho de que Sánchez es pretendido por el Manchester City durante el periodo de transacciones de enero.



“La selección de los jugadores no tuvo nada que ver con el mercado de transferencias”, recalcó Wenger, quien esta semana se mostró dispuesto a vender al contención Francis Coquelin al Valencia.



El contrato de Sánchez expira en junio.

“Quiero que él se quede más tiempo”, afirmó Wenger.



Y si fue raro ver al chileno en el banquillo, resultó más inusitada la imagen de Wenger atestiguando el duelo desde la tribuna de prensa.



El estratega francés purgó el segundo partido de una suspensión por hacer comentarios ofensivos contra un árbitro.



Mientras que el entrenador del Chelsea, Antonio Conte, se ubicó en su lugar habitual junto a la línea de banda, desde donde dio instrucciones, Wenger fue como un espectador más, que lanzó gritos desesperados desde una butaca.



“Fue frustrante”, reconoció Wenger. “Pero la ubicación era interesante”.



El encuentro de vuelta está previsto para el 24 de enero en el Emirates Stadium.