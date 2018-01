Bebé de Serena Williams debuta en portada de revista

(GH)

Apenas dos semanas después de protagonizar su regreso a las pistas en Abu Dabi, cuatro meses después del nacimiento de su primogénita Alexis Olympia y tras casi un año apartada del tenis, Serena Williams protagoniza ahora la portada de la revista Vogue como toda una profesional.Williams posó orgullosa con su pequeña en brazos y habló para Vogue acerca de sus planes de futuro y sobre los rumores de que ha pensado en retirarse para dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de su pequeña."Para ser completamente sincera, la idea de mudarme a San Francisco y dedicarme a ser solo mamá tiene algo que me resulta muy atractivo. Pero aún no", aclara sobre la posibilidad de instalarse en la mansión que su esposo, Alexis Ohanian, y ella adquirieron recientemente en Silicon Valley y dejar atrás el circuito profesional."Puede que no haga falta ni mencionarlo, pero creo que es importante que lo diga alto y claro: Quiero más Grand Slams, sin duda. Soy muy consciente de las cifras en los libros de récords, y no es ningún secreto que tengo la vista puesta en 25", compartió.