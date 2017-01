Betancourt sólo piensa en la final

MEXICALI, Baja California(GH)

El cubano Yuniesky Betancourt dijo que en lo individual su temporada ha sido de altibajos y de momentos a enmarcar como el ser considerado el Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas, así como trata de terminar la temporada lo mejor que pueda.



“No comencé la temporada como me hubiera gustado, en la segunda mitad, me recuperé, se dio lo del Juego de Estrellas y fui el Jugador Más Valioso, gracias a Dios, pero trato de que en esta recta final sea una temporada buena, donde doy todo”, expresó.



No tiene algo más en la mente al momento defender la casaca emplumada que no sea el llegar a la final, pero sabe que solo el beisbol marcará el destino.



“En mi mente siempre estamos para la final, pero el terreno de juego tendrá la última palabra de lo que pase con nosotros”, pronunció.



El transcurso de la temporada ha forjado el carácter del equipo, mismo que Betancourt piensa que será la clave del equipo.



“La clave de Águilas es nuestra propia temporada, hemos pasado por

malos momentos, pero nos supimos reponer, el trabajar en conjunto es

nuestra fortaleza, hemos remado la segunda vuelta y eso nos ha beneficiado”, concluyó.



ORGULLO POR CUBA



Betancourt siente orgullo por cada oriundo de Cuba que se encuentra en el circuito invernal y en cada liga fuera de su país.



“Cada que veo a un cubano aquí o en otra liga me da mucho placer, veo que nuestro beisbol cruza fronteras y podemos demostrar el talento que tenemos en la isla”, dijo.