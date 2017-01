Se me voltearon: Edgardo Codesal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex árbitro uruguayo Edgardo Codesal dejó en claro que su salida de la Comisión de Árbitros fue porque "se me voltearon, no hay más".



Codesal afirmó en un programa de la cadena Fox Sports que su salida se debe a que no estaba dispuesto a permitir actos en beneficio de los silbantes que afectarían el desarrollo del futbol.



El uruguayo señaló que desde hace medio año existe un grupo de árbitros "consagrados" que buscaban su cese de la Comisión de Árbitros.



Codesal confirmó que los silbantes que estaban al frente del movimiento son: Roberto García, Francisco Chacón, Paul Delgadillo y José Luis Camargo.



Por otro lado, confirmó que el ex árbitro Gilberto Alcalá también renunció dentro de la Comisión de Árbitros. Él era instructor dentro de la Comisión.