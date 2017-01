La FIFA amplía el Mundial a 48 equipos a partir de 2026

ZÚRICH, Suiza(AP )

La FIFA ampliará el Mundial de fútbol a 48 equipos, añadiendo 16 países adicionales al torneo de 2026 que probablemente se realizará en Norteamérica.



El plan propuesto por el presidente de la FIFA Gianni Infantino, de 16 grupos de tres equipos cada uno cuyos dos primeros avanzarán a los 16vos de final, fue aprobado de forma unánime por el Consejo del organismo rector.



De esta manera, se cumple con la promesa de campaña de Infantino de tener una Copa del Mundo más grande e inclusiva que no sea dominada por Europa y Sudamérica, que han ganado los 20 títulos disputados hasta ahora.



"Tenemos que gestar la Copa del Mundo del siglo 21", dijo Infantino, quien al ser elegido en febrero también prometió aumentar las ayudas económicas a las 211 federaciones miembros de la FIFA.



Con 80 partidos en lugar de 64, la FIFA espera ingresar mil millones de dólares adicionales por contratos de emisiones y patrocinio, además del dinero de las entradas. El Mundial de 2018 en Rusia debe generar unos 5 mil 500 millones de dólares.



La FIFA calcula que generará unos 640 millones adicionales en ganancias, a pesar del aumento en los costos operacionales y de premios a los equipos.



Las seis confederaciones continentales deberían saber en mayo cuántos puestos extra conseguirán.



"No se ha prometido nada (sobre los cupos)", afirmó Infantino. "Lo único seguro es que obviamente con 48 equipos, todos tendrán un poco más que ahora".



La UEFA quiere tener 16 equipos europeos en la competencia, que probablemente se disputaría en Norteamérica. La región de la Concacaf no ha organizado un Mundial desde el torneo de 1994 en Estados Unidos.



Líderes de las federaciones de Estados Unidos, Canadá y México han iniciado conversaciones sobre una candidatura conjunta.



Los miembros de la FIFA elegirán la sede en mayo de 2020, aunque podría haber poca competencia en un proceso de candidaturas que Infantino señaló que tiene que ser "infalible" para cumplir con todas las medidas de integridad.



África y Asia podrían salir beneficiadas por un Mundial más amplio, con hasta nueve plazas cada una. En el Mundial de Brasil de 2014 sólo tuvieron cinco y cuatro equipos, respectivamente.



Aun así, la FIFA admitió que la calidad del fútbol probablemente disminuya respecto al formato de 32 equipos que mantendrán los próximos dos mundiales, en Rusia y Catar.



La "calidad absoluta" del juego, definida como equipos de alto nivel que se enfrentan entre sí con más frecuencia, se alcanza con 32 equipos, admitió la organización en un documento de investigación enviado el mes pasado a los miembros. El organismo hizo más de 10 mil simulaciones de torneos para llegar a esa conclusión.



A cambio de ello, Infantino quiere generar meses de fervor en los 16 países adicionales, algunos de los cuales probablemente serían debutantes en un Mundial. Costa Rica, Gales e Islandia son equipos que sobresalieron por encima de las expectativas en torneos recientes.



La FIFA debe romper con la tradición del fútbol para que su nuevo formato funcione, después de que el plan original de 48 equipos, con una ronda eliminatoria inicial que enviaba a 16 equipos a casa tras un único partido, resultara impopular.



En lugar de eso, habrá grupos de tres equipos en lugar de los grupos habituales de cuatro para crear un progreso sencillo a una fase eliminatoria. Sin embargo, el sistema deja a un equipo descansar mientras se celebra el último partido de un grupo, con la posibilidad de que las dos selecciones activas se confabulen para beneficiarse.



La FIFA dijo que podría tomar medidas contra el arreglo de partidos introduciendo rondas de penales tras partidos de grupos que terminen en empate.



Infantino indicó que podrían esperar hasta 2024 para decidir las reglas del torneo.



A pesar de los 16 países adicionales, FIFA cree que bastarán los 12 estadios empleados en Brasil y en el próximo Mundial en Rusia. Sin embargo, la demanda mayor de centros de concentración y hoteles significa que los países desarrollados serán los mejor preparados para futuros certámenes.



América del Norte sigue siendo la región favorita para 2026 porque en los países europeos y asiáticos rige una norma que excluye a continentes que fueron sede de los dos torneos anteriores. Las próximas sedes serán Rusia en 2018 y Catar en 2022.



Sudamérica está concentrada en un torneo centenario con Argentina y Uruguay, este último sede del primer Mundial en 1930, y se considera que los países africanos carecen de capacidad y de los miles de millones de dólares para invertir en la infraestructura necesaria.