Severino brilla y Yanquis fuerzan 5to. juego con Cleveland

EU(AP )

Luis Severino se redimió tras su desastroso debut de postemporada, Aaron Judge apareció con el bate y los Yanquis de Nueva York capitalizaron la desprolijidad de Cleveland para vencer el lunes 7-3 a los Indios y forzar su serie divisional de la Liga Americana a un decisivo quinto juego.



Gary Sánchez aportó un jonrón y Judge disparó un doble de carreras para su único hit de la serie en la que se ha ponchado 12 veces en 15 turnos.



El abridor de Cleveland Trevor Bauer desafinó con tres días de descanso y no sobrevivió el segundo inning.



Pero fue un mojado terreno del Yankee Stadium en el que los Indios desentonaron, con un total de cuatro carreras, su mayor cantidad en la campaña y un récord de la franquicia en un juego de postemporada.



Todos esos errores derivaron en seis carreras sucias. Los vigentes campeones de la Liga Americana solo cometieron 76 errores a lo larga de la temporada, la cantidad más baja de su circuito.



Luego de impedir ser barridos en tres juegos con una victoria 1-0 el sábado, los Yanquis tendrán a CC Sabathia como abridor en el quinto juego en Cleveland el miércoles.



El as de los Indios Corey Kluber subirá al montículo en una reedición del segundo juego, en el que fue vapuleado por Nueva York.



El ganador se las verá con Houston en la serie de campeonato de la Americana, luego que los Astros liquidaron a Boston en cuatro juegos el lunes, imponiéndose en la otra serie divisional.



Severino sólo pudo sacar un out en el juego de comodines contra Minnesota el martes, pero sus compañeros salieron a su rescate al salir triunfantes por 8-4. Esta vez, el as dominicano se mostró determinado de lanzar lo más lejos posible en el juego, y lo hizo.



Con una madrugadora ventaja, el derecho de 23 años recetó nueve ponches en siete innings y permitió cuatro, incluyendo un jonrón de dos carreras del dominicano Carlos Santana y otro solitario del puertorriqueño Roberto Pérez.