Aficionado demanda a Cachorros por lesiones tras pelotazo

CHICAGO(AP )

Un hombre que temporalmente perdió la vista del ojo izquierdo y que podría incluso perder el ojo tras recibir un pelotazo en el rostro en Wrigley Field en verano presentó una demanda contra los Cachorros de Chicago y Grandes Ligas, alegando que no han instalado la malla de seguridad suficiente para protegerlo a él y a otros aficionados.En una conferencia de prensa el lunes, John "Jay" Loos, de 60 años, dijo que ha sido sometido a tres cirugías para reparar su ojo izquierdo severamente dañado y cinco fracturas de hueso en su rostro luego que un batazo de foul lo golpeara sentado en las tribunas frente a la primera base durante el partido entre los Cachorros y los Piratas de Pittsburgh el 29 de agosto."No tenía idea que uno estaba expuesto a tales misiles”, comentó Roos con el ojo vendado."Uno podría incluso estar ahí con un guante y no podría reaccionar a tiempo".Con la demanda, Loos se suma a las crecientes críticas que después de incidentes recientes han exigido a los equipos de las mayores ampliar sus mallas de seguridad a fin de proteger a los fanáticos que no se encuentran en la zona detrás del plato.El mes pasado también se registró otro incidente en el Yankee Stadium en el que una niña de dos años recibió un pelotazo en el rostro en una línea de foul."Los aficionados son el alma de Grandes Ligas (y) no debería haber nada más importante que su seguridad", afirmó Loos, que reside en Schaumburg, un suburbio de Chicago.Después que la menor fuera golpeada en Nueva York, el comisionado de las mayores Rob Manfred anunció que Grandes Ligas había trabajado en temporadas recientes con los equipos para extender la malla en los estadios y que "redoblaría nuestros esfuerzos para este importante asunto".Un vocero de los Cachorros explicó que el equipo aún no ha analizado la demanda y se negó a dar declaraciones.El lunes, un abogado de Loos, Colin Dunn, dijo haber contactado a los Cachorros y lo que dijeron resultó alentador, si bien se negó a explicar."He hablado con ellos y pienso que ellos harán lo que sea correcto para Jay", afirmó Dunn, cuya demanda pide el pago de al menos 50 mil dólares por daños. "Creo que en verdad les importan sus aficionados".