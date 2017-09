Autoridades no aplican protocolos en el Azteca durante el temblor

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Pese a que se sintió el temblor que registrado al sur de la Ciudad de México la noche de este sábado, muy cerca del Estadio Azteca, ninguna autoridad actuó conforme a los protocolos oficiales de evacuación en caso de sismo.



Incluso mucha gente abandonó el estadio por su propia voluntad al sentir un fuerte "jalón" durante el partido entre América vs Veracruz correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX.



Pese a que no se registró una buena entrada, las autoridades brillaron por su ausencia en cuanto a protocolos se refiere.



Después del temblor del pasado jueves, la comisión revisora de estudios determinó que no había problemas para que se jugará el partido de esta noche, sin embargo la negligencia se hizo presente al no parar el partido, evacuar a los asistentes al estadio Azteca, o dar algún tipo de instrucción frente al sismo registrado.