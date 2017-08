Sanción mancha trayectoria inmaculada de Márquez

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Cuatro mundiales, más de cien partidos con la selección mexicana, títulos de España y la Liga de Campeones con el Barcelona.



Rafael Márquez ya tiene asegurado su puesto como uno de los mejores y más laureados jugadores en la historia del fútbol mexicano, pero su reputación podría quedar manchada irremediablemente después de que el miércoles fuera sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante de Guadalajara, la misma ciudad donde hace 21 años comenzó su carrera profesional.



El eterno capitán del “Tri”, de 38 años, supuestamente ejerció como testaferro del narcotraficante Rafael Flores Hernández.



Dentro del campo de juego, Márquez ha cumplido con una notable trayectoria en la que, entre otros logros, fue el primer mexicano en conseguir dos campeonatos de las Champions al coronarse con el Barcelona en 2006 y 2009. Con ese club catalán jugó siete temporadas y tuvo sus mejores años, en los que conquistó cuatro títulos de liga, una Copa del Rey, y tres Súper Copas, además de un título en el Mundial de Clubes de 2009.



Sólo Hugo Sánchez tuvo una trayectoria similar al ganar cinco ligas de España con el Real Madrid, además de tres Súper Copas, pero nunca pudo ser monarca europeo.



Los logros de Márquez en Europa resonaron fuerte en su país, donde se convirtió en el referente de una camada de talentosos jóvenes con los que ahora comparte vestuario en la selección mexicana.



Los hermanos Giovani y Jonathan Dos Santos estuvieron en las fuerzas inferiores del Barcelona cuando Márquez era una de las figuras del equipo, pero otros jugadores como Javier Hernández, Carlos Vela, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa, entre otros referentes actuales del 'Tri', son algunos de los jugadores que se refieren al oriundo de Michoacán sencillamente como “El Patrón”.



Los últimos entrenadores de la selección mexicana, Miguel Herrera y el colombiano Juan Carlos Osorio, han alabado hasta el cansancio las cualidades de liderazgo de Márquez, quien se mantiene como un pilar del “Tri” a pesar de no contar con la velocidad de antaño.



"No voy a ser yo quien descubra que es un jugador único, el último de su especie, su trayectoria con el Barcelona y con la selección lo hacen especial", dijo Osorio previo a la Copa Confederaciones de Rusia en junio. "Además es notable la influencia y lo mucho que le transmite al grupo".



Además de sus logros con el Barcelona, Márquez jugó en los mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014. Aunque su trabajo es evitar goles y no anotarlos, Márquez es, junto con Cuauhtémoc Blanco, el único jugador mexicano en marcar en tres mundiales distintos.



Fuera del campo, Márquez había tenido una trayectoria en la que el escándalo más grande por el que atravesó fue en el 2007 cuando las revistas del corazón lo acosaban para conocer detalles sobre su separación de la actriz Adriana Lavat, con quien procreó dos hijos, Santiago y Rafaella.



Márquez después se volvió a casar en el 2011 con la modelo Jaydy Mitchel.



Hace una década, Márquez eludió con habilidad los cuestionamientos sobre ese tema, pero dejar atrás la acusación por su presunto vínculo con el narcotraficante será mucho más difícil de lograr.



Los momentos de Márquez



-El 19 de octubre de 1996 disputa su primer partido profesional con el Atlas en un encuentro ante Pumas. Tenía 16 años.



-Debuta con la selección mexicana el 5 de febrero de 1997 en un amistoso ante Ecuador, en el estadio Azteca.



-Emigra a Europa en 1999 para enrolarse con el Mónaco y debuta el 14 de agosto de ese mismo año.



-En 2003 es fichado por el Barcelona, donde consigue su primer título, en la temporada 2004-05.



-En la campaña 2004-06 se convierte en el primer mexicano en obtener el título de la Liga de Campeones.



-En el 2010 deja al Barcelona y ficha con el Red Bull de Nueva York.



-Regresa a su país para jugar por el León en el 2012 y logra un campeonato un año más tarde, el primer mexicano con títulos en tres ligas distintas: Francia, España y México.



-Tras un paso fugaz con el Verona italiano vuelve a México en el 2016 para incorporarse con el Atlas.



-En el 2014 disputa el cuarto de Mundial de su carrera.